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BBC Türkçe'nin Fahrettin Koca'ya mikrofon sorusu sosyal medyada gündem oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam saatlerinde son gelişmeleri aktarmak için düzenlediği basın toplantısında yer alan BBC Türkçe muhabirinin mikrofon sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde koronavirüs konusundaki son gelişmeleri aktarmak için bir basın toplantısı düzenledi ve ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. BBC Türkçe muhabiri sorduğu soru ile  herkesi şaşırtı.

Toplantıda BBC Türkçe muhabiri Fundanur Öztürk söz alarak mikrofon dağıtmamasından şikayet etti. "Bundan sonra soru sormak isteyen gazetecilere mikrofon verilirse bağırmak zorunda kalmayız" diyen muhabire Bakan Koca tüm sakinliği ile 'Kusura Bakma' cevabını verdi.

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