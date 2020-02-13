BB Erzurumspor Trabzonspor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında BB Erzurumspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İlk maçta rakibini 5-0 yenen Trabzonspor, ikinci maça büyük avantajla çıktı. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurum’da sahne alıyor. Fırtına, kupada son olarak iki maçta da Beşiktaş’ı 3-2 yenen TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ilk maçta 5-0 gibi net bir skorla devirmişti. Kazım Karabekir Stadı'nda 17:00'de başlayan mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

BB Erzurumspor: 1 - 1 :Trabzonspor

(İkinci yarı oynanıyor)

46' GOOOLL!! Abdulkadir Parmak'ın orta alanda attığı kısa pasla topla buluşan Abdurrahim Dursun, topla ceza sahası içine gidiyor. Ceza sahası içi sol çaprazdan kısa pasını Guilherme'ye gönderiyor. Guilherme, altıpas çizgisinde vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Trabzonspor, Guilherme'nin golüyle skoru 2-1'e taşıyor.

17' GOOOLL!! Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Mahamadou Ba, kısa pasını ceza sahası dışındaki Hasan Ayaroğlu'na gönderiyor. Hasan Ayaroğlu, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye sert bir şut çekiyor. Bu top savunma oyuncusuna da çarpıyor ve ağlarla buluşuyor. BB Erzurumspor, Hasan Ayaroğlu'nun golüyle skoru 1-1'e taşıyor.

9' GOOOLL!! Orta alanda Guilherme, Jasmin Scuk'a baskı yapıyor ve bu baskı pas hatasını getiriyor. Pas hatası sonrasında topla buluşan Guilherme, ceza sahası içine topla ilerleyerek giriyor. Kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Trabzonspor, Guilherme'nin golüyle skoru 1-0'a taşıyor.

Stat: Kazım Karabekir

Hakem: Erkan Özdamar

Saat: 17:00

Yayın: A Spor

BB Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Jasmin, Rashad, Batuhan, Ba, Hasan, Pote

Trabzonspor: Arda, Serkan Asan, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Hosseini, Kamil Ahmet, Doğan, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Bilal