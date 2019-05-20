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BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor'a konuk oluyor. Ateş hattında bulunan Erzurumspor, ligde kalma yolunda evinde Fenerbahçe’yle final niteliğinde bir maça çıkıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Kasımpaşa ve Akhisarspor'a karşı aldığı galibiyetlerle rahatladı. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.

BB ERZURUMSPOR: 0 - 0 :FENERBAHÇE

STAT: Kazım Karabekir
HAKEM: Suat Arslanboğa

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Lokman, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Hakan, Sunu, Eduok, Pierre
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Dirar, Zajc, Valbuena, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

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