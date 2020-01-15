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BB Erzurumspor Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 ilk maçında BB Erzurumspor’la deplasmanda karşılaşıyor. Peki, BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Erzurum deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, BB Erzurumspor karşısında avantajlı bir skor almak istiyor. Kazım Karabekir Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek ve mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan mücadelelerde Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçtan gol sesi çıkmadı.

BB Erzurumspor - Beşiktaş

Stat: Kazım Karabekir
Hakem: Koray Gençerler
Saat: 18:30
Yayın: A Spor

BB Erzurumspor: Kayacan, Osman, Merthab, Hasan, Ba, Batuhan, Yusuf Emre, İbrahim, Juju, Rashad, Oltan

Beşiktaş: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Rebocho, Elneny, Necip, Diaby, Oğuzhan, N'Koudu, Umut Nayır

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