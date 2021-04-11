BB Erzurumspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 34. hafta maçında düşmeme mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, kazanarak zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Yılmaz Vural'ın BB Erzurumspor'u ise tehlike hattından uzaklaşmak için kazanmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Kartal, 33. haftada Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş; ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 5 puan önünde bulunuyor. Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan BB Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.

BB Erzurumspor: 1 - 2 :Beşiktaş

(İlk yarı oynanıyor)

26' GOOOLL!!! Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un golü ile maçta tekrar öne geçiyor! Rachid Ghezzal ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un hafif sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Jakub Szumski'nin müdahalesi yeterli olmayınca ağlarla buluşuyor.

22' Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Cenk Tosun'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından auta çıkıyor.

16' GOOOLL!!! BB Erzurumspor, Leo Schwechlen'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Emrah Başsan'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Leo Schwechlen ön direkte gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

10' GOOOLL!!! Beşiktaş, Cyle Larin'in golü ile maçta öne geçiyor! Atiba Hutchinson'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Cyle Larin'in penaltı noktasının gerisinden gelişine yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Jakub Szumski'nin solundan köşede ağlarla buluşuyor.

3' Rachid Ghezzal'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Cenk Tosun'un rakibini ekarte ederek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Jakub Szumski topu çelmeyi başarıyor.

Stat: Kazım Karabekir

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

BB Erzurumspor: Jakub Szumski, Bogdan Butko, Manuel Da Costa, Hasan Hatipoğlu, Leo Schwechlen, Johanna Omolo, Petrus Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Emrah Başsan, Aatif Chahechouhe, Mostapha El Kabir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Cenk Tosun