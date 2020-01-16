Biliyorum bu konuda çok şey yazıp çizildi, çok şey söylendi. Ancak olay o kadar muhteşem ve güzel ki yazmamak haksızlık olacaktı. Bu konu ne kadar yazılıp çizilse, hakkında ne kadar şey söylense de zannımca az kalır.

Bu olay topluma o kadar güzel dersler vermektedir ki hakkında filmler çevrilmeli, kitaplar yazılmalı ve hatta çocuklarımızın ders kitaplarına müfredat olarak konulmalıdır.

Emin olun bu olay Batı'da yaşanmış olsaydı yapımcılar ellerinde kurguları hazır sinema filmi çekmek için çoktan sıraya girmişlerdi. Sinema alanında en büyük ödülleri alacaklarını bildikleri için birbirleri ile yarış haline girerlerdi. Çünkü bu olayın enstantaneleri arasında çok ama çok büyük anlamlar gizli.

Tahmin ettiğiniz gibi Ümmü Gülsüm’den bahsediyorum.

Hani şu “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına katılan ve hepimize unutulmaz dersler veren güler yüzlü insandan…

Bir insan eksiklerine rağmen bu kadar mı mutlu olur kardeşim?

Bu kadar mı güzel güler?

Bu kadar mı sıcacık ve samimi bakar hayata?

Sıcak yataklarında yatıp, bir eli yağda bir eli balda olan, yediği önünde, yemediği arkasında olan ama şikâyet üzerine şikâyet eden, hayatından memnun olmayan, hep daha fazlasını isteyenlerin yüzüne adeta bir tokat gibi indi Ümmü Gülsüm kardeşimin her hâlinden memnun tavırları…

Başarı yolunda engelini mazeret etmeyen, hayata küsmeyen tavırlarıyla en ufak bahanelerin ardına sığınıp başarısızlıklarına kılıf arayanlara, köşesine çekilip etliye sütlüye karışmayanlara çok büyük bir hayat dersi verdi Ümmü Gülsüm.

Hiçbir mazeretin ve engelin başarı yolunda engel olmayacağını koca bir topluma en güzel şekilde anlattı.

Hele bir de “Bazen Yetinmek Gerekir” deyip yarışmadan çekilmesi yok mu?

İşte bu hareket neleri hak etmiyor ki?

Ne mesajlar vermiyor ki?

Ne ibretler taşımıyor ki?

Hep daha fazlasını kazanmak isteyen, her şeye sahip olmak isteyen, sadece benim olsun diyenlere büyük bir kanaat dersi verdi Ümmü Gülsüm.

Elindekiyle yetinmenin, elindekiyle mutlu olmanın, kanaatin müşahhas bir örneğini sundu topluma Ümmü Gülsüm.

Sadece bu hareketi ve sözü bile hakkında ciltler dolusu kitap yazılmayı hakkediyor.

Teşekkürler Ümmü Gülsüm kardeşim.

Son zamanlarda kavga, çatışma, suçlama, kamplaşma sarmalına girmiş toplumumuza öylesine güzel bir örnek sundun ki? Allah senden razı olsun. Senin gibilerin sayısını artırsın…

Lakin her güzelliğe bir çamur bulaştırma özelliğimiz burada da devreye girdi. Bu tertemiz başarı öyküsüne bile, bu safiyane ve art niyetsiz insanın hikayesine bile bir kulp takmayı başardık.

Ümmü Gülsüm’ün duruşu ve gülüşü ne kadar güzelse Can Ataklı’nın etmiş olduğu laflar da o kadar yakışıksız ve toplumu ayrıştıracak cinsten.

Neymiş efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ümmü Gülsüm’ü arayıp başarısı için tebrik etmesinin ardında siyasi gerekçeler varmış, Cumhurbaşkanı sırf başörtülü olduğu için Ümmü Gülsüm’ü aramış, eğer başı açık olsaymış aramazmış…

Bravo Can Ataklı, tebrik ederim..!

Koskoca bir toplumun hemfikir olduğu bir konuda bile toplumu ayrıştıracak, toplumu kamplaştıracak bir şey bulabildin ya… Valla helal olsun sana…

Ümmü Gülsüm’ün duruşu ve başarısı ne kadar pozitifse senin duruşun ve sözlerin o kadar negatif…

Yahu bu öküz altında buzağı aramayı nasıl başarıyorsunuz? Pes yani…

Tekrar teşekkürler Ümmü Gülsüm kardeşim…

Bana ve topluma güzel bir örnek sunduğun için…

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