Bayrampaşa'da bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu
BAYRAMPAŞA'da yaklaşık 200 turistin konakladığı 12 katlı bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın sırasında bazı turistlerin can havliyle yalın ayak dışarı çıktıkları görüldü.
Yangın sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi.
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12 katlı otelin bodrum katında bulunan mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Büyük paniğin yaşandığı otelde konaklayan yaklaşık 200 turist tedbir amaçlı tahliye edildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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