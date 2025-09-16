BIST 11.183
DOLAR 41,27
EURO 49,01
ALTIN 4.894,30
HABER /  GÜNCEL

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheliye tutuklama talebi

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheliye tutuklama talebi

CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 39 şüpheli tutuklama, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki savcılık işlemleri tamamlandı.

HASAN MUTLU DAHİL 39 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, 6 şüpheliyi ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe gönderdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de depremler durmuyor!
Balıkesir'de depremler durmuyor!
Aslı Baykal'dan "şaibeli kurultay" tepkisi! "Karar çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi gerekir".
Aslı Baykal'dan "şaibeli kurultay" tepkisi! "Karar çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi gerekir".
Devlet Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a geçmiş olsun telefonu
Devlet Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a geçmiş olsun telefonu
Bahçeli'den Tekdağ'a sürpriz telefon: Geçmiş olsun
Bahçeli'den Tekdağ'a sürpriz telefon: Geçmiş olsun
AK Parti’den Özgür Özel’in sözlerine tepki: Önce rüşvet-yolsuzluk iddialarına cevap verin
AK Parti’den Özgür Özel’in sözlerine tepki: Önce rüşvet-yolsuzluk iddialarına cevap verin
CHP davası yatırımcıya yaradı! Borsa İstanbul'dan güne pozitif kapanış
CHP davası yatırımcıya yaradı! Borsa İstanbul'dan güne pozitif kapanış
Fenerbahçe başkan adayı adaylıktan çekildi
Fenerbahçe başkan adayı adaylıktan çekildi
Çocuklarının yanında babalarına tokat atan maganda tutuklandı
Çocuklarının yanında babalarına tokat atan maganda tutuklandı
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küstah sözler
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küstah sözler
Chp'den açık çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle gönderme yaptı!
Chp'den açık çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle gönderme yaptı!
Eşine benzettiği kişinin karısını otomobil kapısıyla darp etti! Kapı 'silah' sayıldı, işte istenen ceza
Eşine benzettiği kişinin karısını otomobil kapısıyla darp etti! Kapı 'silah' sayıldı, işte istenen ceza
Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evden böyle çıkarıldı
Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evden böyle çıkarıldı