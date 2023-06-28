Bayramınız bayram ola…

Kaygıların teslimiyete dönüştüğü, eksiklerin paylaşarak tamam olduğu, uzaklıkların birliktelikle yakin bulduğu bir esenlik günüdür Kurban Bayramı.

Bayram coşkusuyla, yepyeni kıyafet ve ayakkabılarını dayanamayarak birgün öncesinden giyen “arefe çiçekleri” çocukların sevinç membaıdır Kurban Bayramı.

Gafletin istila ettiği yaşantılarımızı, bir şuur iklimine sokmak için şöyle inceden inceye silkinmek zamanıdır, gayr-i meşru ne varsa hepsinden el çekip, meşru yolda sabit kadem durabilmek için bir doğrulma fırsatıdır Kurban Bayramı.

Cahiliye dönemindeki tüm adetlerin üzerini çizen ve hepsini mübarek ayakları altına alan Hz. Peygamber devrinin lütfu-u ilahisidir ve o cahiliye şenlikleri yerine bizlere bahşedilen iki bayramdan biridir Kurban Bayramı.

Habil ile Kabil’ de ilk örneğini gördüğümüz, İbrahim ve İsmail Peygamberle zirveye ulaşan, Hz. Peygamber (sav.) Efendimiz ile çoğalıp taçlanan, o günlerden bu günlere değin de bil mukabil uygulanan teslimiyet sınavıdır Kurban Bayramı.

Arafat’ta, farklı coğrafyalardan gelen hacıların hep bir ağızdan, aynı hissiyatla, tevbe ve duaların kabul olması ümidiyle getirdikleri teşrik tekbirleri…

İşte o tekbirler, Hz. Peygamber’in bundan 1400 sene evvel âl ve ashâbı ile birlikte söyledikleri “ALLAH-U EKBER” kelamının aksisedası...

Teşrik tekbirleri Allah’ u Teâlâ’ nın lütfuna bir mukabele…

Şimdi samimi bir şekilde yoklayalım kendimizi; Bizlere şah damarımızdan daha yakın olan Allah’ın, ism-i şerifi anıldığında kalplerimiz titriyor mu en derinden?

Sabredebiliyor muyuz; olana, olmayana? Dertten, derman ilacı kararak sürebiliyor muyuz ağrıyan yanlarımıza?

Namaza duruyoruz da kılabiliyor muyuz onu hakkıyla? Durduğumuz her namaz bizi kul kılabiliyor mu Hakk’ın huzurunda?

Payımıza düşen rızıktan pay edebiliyor muyuz; elimiz titremeden, caka satmadan, pişmanlık duymadan? En güzelini, en kıymetlisini en sevdiğimizi verebiliyor muyuz bir yoksula, Allah’ a verdiğimiz hissiyatıyla?

O herkesin önüne serdiğimiz, necis ayakların altında paspas ettiğimiz gönlümüzün; ilahi nazargâh olduğunu ve yalnızca hak ettiği kıymeti O’ nun verdiğini bilerek Hakk’a verebiliyor muyuz?

Hac suresi 35. Ayetteki müjdeden nasiptar olanlara ne mutlu!

Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine O'nun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. Sizin İlahınız tek bir İlah’tır, O'na teslim olun. Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelene sabreden, namaz kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan sarf eden ve Allah'a gönül vermiş olan kimselere müjde et.

Nefes alıyorsak mühlet verilmiş demektir; hala vakit var, hala ümit var…

Yarını olmayan gün için bugünden çalışmak gerek. Fakat biz bir yerlerde yanlış yapıyoruz sanki! Çalıştıkça kamburlaşıyor, yükümüzü çoğaltıyoruz. Oysa ki çalışmak insanı rahatlatmalı, feraha erdirmeli değil mi? Bir çöp bile götürmenin imkânsız olduğu şu fani dünyada maksat; çalışarak ağırlaşmak mı? Birikebilmesi için bir akarı olması gerekmez mi bir kabın? Boşaldıkça dolmalı değil mi kap, yoksa taşmaz mı? Kabına sığmayan her şey de ziyan olmaya mahkûm değil mi?

İnsanı tarif eden Hâfız Şirazi:

“İnsan birkaç damla kan, bin bir endişe!”

diyerek insanın dünyaya meyline atıfta bulunmuş. Teslimiyet Allah’a, endişe ise dünyaya yakınlıkta…

Ne ibrettir ki; sabahları yuvalarından kursakları boş çıkan kuşlar, akşam olduğunda karınları tok olarak dönerler yuvaya.

Şunu hiç unutmayalım olur mu; helalinden kazanılana, halel getirmeden infak eden birikir. Öyle ki verdikçe çoğalır insan. Allah için verilen hiçbir hediye; ödenen hiçbir borç azaltmaz insanı, bilakis Allah’ ın akdi vardır bu konuda.

Bakara Suresi, 261. Ayette Allah şöyle buyuruyor:

“Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır.”

Aklı olmayan baştan, parası olmayan insandan, sağlığı olmayan vücuttan, hesap kaldırılmıştır. Bilakis vicdanı olmayan sineye, paylaşmaktan kaçınan ele, doymak bilmeyen mideye, şükretmekten aciz dile, secdeye eğilmeyen asiye hesap sorulacak dostlar.

Kalplerimiz köreldi lakin bıçaklarımız iyi bilendi. Oysa ki ne buyuruluyor Hac suresi 37. ayette:

“Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak O'na ulaşacak olan sizin takvanızdır.”

Takva, nicelikten niteliğe giden yolda zirve noktası…

Korunmak, sakınmak her türlü kötü halden uzak kalınan bir tepe… Ne selin ne yelin yerinden oynatamadığı bir duruş... Gururdan, kibirden, riyadan, gösterişten koruyan kalkan… Kökleri toprağa sımsıkı tutunup hiç devrilmeyen bir ağaç…

Emrolunduğu üzere takva ile bilenmemiş hangi bıçakta maksat hasıl olur ki? Bıçağı araçtan ziyade amaç haline getiren, ibadetin kabul şartıdır takva.

Bozkırın tezenesi Aşık Veysel Şatıroğlu ne diyordu: “Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece…”

Bu bahsedilen yol, dünya hayatında yürüdüğümüz zorlu ve çetin yola bir atıf. Bir de ahiret hayatımızda yürüyeceğimiz kıldan ince kılıçtan keskin bir yol var ki; işte orada bize lazım gelecek olan kurbanlarımızın mahiyeti...

Tehlikenin olduğu yerde tembihe lüzum vardır. İnsan azıksız, donanımsız tehlikeden nasıl çıkar sağ ve salim? Gelin bu bayram; inançla, takvayla, şükürle keselim kurbanlarımızı; güçlü, dirayetli ve sapasağlam olsun kurbanlarımız, ki bizi sıratta arafta kalmaktan korusun.

Bayram günleri, kulluğun gereklerini daha dikkatli bir şekilde yerine getirme yani ubudiyet günleri...

Kulluğa sımsıkı sarılmanın şart olduğu günler...

Öyle ki bizler; Müslümanların ilki, yüzünü yerlerin ve göklerin sahibine dönmüş, namazı, kurbanı, hayatı ve ölümü Allah için olan Hz. Peygamber (sav) Efendimiz’ in ümmetiyiz.

Bize düşen bu müstesna günleri, sünnete uygun bir şekilde; sevinç, heyecan içinde bir araya gelerek, birlikteliğin o doyulmaz hazzına vararak geçirmek…

Şükreden kazanıyor benden söylemesi.

Allah biz kullarına lütfetmek için vesileler sunuyor. Şükür nimeti artırıyor unutmayalım! Bayram sevincimiz dahi Allah’ın ihsanını celb ederek, vereceği nimetleri ziyadeleştiriyor.

Ama bir de bayram geldi diye herkes şad olurken, üzüntüsü çoğalanlar da var. Beklenenlerin gelmeyeceğini bilenler neşe ikliminden uzaktırlar. Hasretin yürekten ağıza dökülen o acı tadını hiçbir şeker tatlandıramaz. Her renk acıya çalar. Üstat İskender Pala'nın ifadesiyle;

"Bayram sevinci, matem ehlinin yalnızca yasını artırır."

Hissiyatıyla mahzun gönüllere nispet yapmadan sevinç de itidalli yaşanmalı...

Hasılı, şükürle bıçağı ele, tekbiri dile, takvayı kalbe yerleştirip öylece keselim kurbanlarımızı, kesemeyenlere de dağıtalım en güzel yerinden; ki bize kalan yine en güzel yeri olsun. Çünkü verdiğimiz yeri baki, vermediğimiz kadarı ise fanidir.

O vakit bayramımız bayram ola.