Bayramın ilk gününde İstanbul yollarına bakın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi. Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.