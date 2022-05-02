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Bayramın ilk gününde İstanbul yollarına bakın!

Bayramın ilk gününde İstanbul yollarına bakın!

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1 olurken, boş kalan yollar dron ile görüntülendi.

Bayramın ilk gününde İstanbul yollarına bakın!

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. 

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Bayramın ilk gününde İstanbul yollarına bakın!

Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsü'nde trafik yoğunluğu azaldı.

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Bayramın ilk gününde İstanbul yollarına bakın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi. Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.

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Bayramın ilk gününde İstanbul yollarına bakın!
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