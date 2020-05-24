Bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar güneşin tadını çıkardı

Bazı yaşlı vatandaşlara dışarıda çocukları eşlik etti. Kızıyla caddede yürüyüş yapan bir kişi, "Dışarıya tabi ki özlem vardı. Çok zaman oldu. Çok güzel uyduk kurallara hiç dışarı çıkmadık. Çok mutluyuz bugün. Kızımla yürüyüşe çıktık. Sonra onu bırakacağım, saat 20.00'ye kadar olduğu için evde torunum var, onunla çıkacağız bir iki saat de." dedi.