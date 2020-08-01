Bayramı İstanbul'da geçiren vatandaş çareyi Belgrad ormanında buldu

"Şehir dışına çıkmayı düşünmedik"

Piknik yapanlardan Kamuran Koca, “Ailemizle bayramda güzel bir şekilde piknik yapalım dedik. Bayramı bu şekilde değerlendirmek istedik. Hastalıklardan dolayı bir yere çıkamadığımız için temiz hava almak ve piknik yapmak için geldik. Şehir dışına çıkmayı düşünmedik. Pandemi döneminde bütün sağlık ekiplerimize yardımcı olmak için İstanbul dışına çıkmayı pek düşünmüyoruz. Belgrad Ormanı güzel, temiz ve büyük. Şu anda sabah olmasına rağmen kalabalık. Herkesin bayramını kutluyoruz" diye konuştu.