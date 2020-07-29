Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Hayat kurtaran tavsiyeler
Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Suat Sarı, Kurban Bayramı’nda yola çıkacaklara hayat kurtaran uyarılarda bulundu. Bayramda yola çıkacaklar aman bunlara dikkat!
Takip mesafesini korumanın önemine vurgu yapan Dr. Sarı, “Bayramlarda trafik kazaları kaderimiz oldu o yüzden ‘bayramda kurban siz olmayın’ sloganını ürettik. İnsanlar varacakları yere gitmek için daha fazla hız yapıyorlar. Öndeki araçla takip mesafelerini korumuyorlar. Kazaların şiddetini düşürmek için 100 kilometre hızla giden aracın önündeki araçla mesafesinin 50 metre olması gerekiyor” dedi.
Cep telefonu ile uğraşmayın
Cep telefonunun konsantrasyonu çok etkilediğini aktaran Dr. Sarı, “Ayrıca trafikte sürücüler çok fazla cep telefonuyla meşgul oluyor. Cep telefonu konsantrasyonu çok etkiliyor. Kapattıktan sonra 10 saniye daha konsantrasyon bozuk oluyor. Yan koltukta oturan yolcu, direksiyon başındaki sürücü cep telefonuyla uğraşıyorsa uyarsın, engellesin. Otoyoldaki hız limitlerini aşmayın” diye konuştu.
Kullandığınız ilaca dikkat edin!
Rahat kıyafetler giyilmesini öneren Dr. Sarı, “Eğer ilaç kullanıyorsanız uyku getirip, getirmediğini kontrol edin. Mola verdiğiniz yerlerde yediğinize, içtiğinize dikkat edin, uyku getirmesin. Rahat kıyafetler tercih edin. Gece sürüşü her zaman tehlikelidir, mecbur kalmadıkça yapmayın. Bunlara dikkat edersek kazaları azaltabiliriz” ifadelerini kullandı.
Gereksiz yükleri azaltın
Aracın bakım ve onarımlarını yaptırmanın şart olduğunu söyleyen Dr. Sarı, “Frenleri kontrol edin. Aracın içindeki yolcular sürücüyü meşgul etmesin. Bagajlardaki gereksiz yükleri azaltın. Çarpışma anında yükler kazanın şiddetini artırıyor. Bu bayramda kurban olmak istemiyorsak bunlar dikkat etmeliyiz” dedi.