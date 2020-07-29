Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Hayat kurtaran tavsiyeler

Takip mesafesini korumanın önemine vurgu yapan Dr. Sarı, “Bayramlarda trafik kazaları kaderimiz oldu o yüzden ‘bayramda kurban siz olmayın’ sloganını ürettik. İnsanlar varacakları yere gitmek için daha fazla hız yapıyorlar. Öndeki araçla takip mesafelerini korumuyorlar. Kazaların şiddetini düşürmek için 100 kilometre hızla giden aracın önündeki araçla mesafesinin 50 metre olması gerekiyor” dedi.