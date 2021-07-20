Bayramda vakalar fırlayacak! İşte tatil sonrası ilk 10 gün ve 1.5 ay Covid-19 planları

Yeni dalga aşı olmayanları vuracak

Ancak yeni dalganın, daha çok aşı olmayanları etkileyeceği ifade ediliyor. Aşı konusunda çok geride olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kanaat önderleri ve muhtarların kampanyaya katkı sağlaması için çalışma yapılması gerektiği belirtiliyor.