Bayramda Erdoğan'dan Demet Akalın bakın ne istedi! Sitem etti: Acun Ilıcalı bile...
Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Demet Akalın bayramın ilk gününde Erdoğan'a seslendi.
Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak iftar programına katıldı.
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Erdoğan ile bir araya gelen Akalın, Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını talep etti.
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Konuyu Erdoğan'a ilettiğini belirten Akalın, Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ve çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldığını dile getirdi.
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Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akalın bu isteğini bir kez daha yineledi.
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