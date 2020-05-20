Bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkanlar açık olacak?
Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar bu sene Türkiye tarihinde bir ilki yaşayacak ve arefe günü de dahil 4 gün boyunca evinden çıkamayacak. Peki 23-24-25-26 Mayıs'ta hangi dükkanlar açık olacak? Market, bakkal, manav, kasap gibi dükkanlar saat kaçta açılıp kapanacak?
Ramazan bayramı için artık geri sayım başladı. Bu sene daha önce hiç yaşanmamış bir uygulama ile 81 ilin tamamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 23 Mayıs arefe günü de dahil olmak üzere 24-25-26 Mayıs tarihleri arasında Türkiye 4 gün boyunca evinde kalacak, bayram ziyaretleri yapılmayacak.
Vatandaşların ise 4 günlük yasak boyunca hangi dükkanlar açık olacak, market, bakkal, kasap ve manavlar hangi gün ve saatlerde açık olacak araştırması yapıyor. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...
Corona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu kez 81 ilde uygulanacak. Ramazan Bayramı arefesi, yani 23 Mayıs Cumartesi gününden başlamak üzere, 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak.
Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.