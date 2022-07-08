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Bayrama saatler kala profesörden dikkat çeken uyarı: Ete çıplak elle dokunmayın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bayrama saatler kala profesörden dikkat çeken uyarı: Ete çıplak elle dokunmayın

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan virüsün büyük ve küçükbaş hayvanlarda taşıyıcı olarak rol oynayabileceğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kader, kurban etlerine çıplak elle dokunulmaması uyarısında bulundu.

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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının daha çok İç Anadolu, Karadeniz’in orta bölgesinde ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde görüldüğünü belirten Kader, “Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yönünden bilinçli olmaları gerekiyor. Bu hastalığın iki bulaş yolu var. Birincisi vücuda virüs taşıyan kenelerin tutunması, ikicisi ise virüsü taşıyan hayvanların kan ve vücut dokuları ile çıplak elle dokunma sonrasında bulaş söz konusu. Dolayısıyla önümüzde Kurban Bayramı var. İnsanlar hayvan, et, doku ve kanlarıyla çıplak elle çok sık temas edecekler. Özellikle riskli bölgelerde bulunan vatandaşların kurbanlık hayvanlara çıplak elle temas etmemesi ve mutlaka bir eldiven veya bariyerle dokunmaları çok önemli. Çünkü hayvanlar da bu virüsü taşıyabiliyor. Kendisi hastalık belirtisi göstermese de kanlarında ve dokularında bu virüsü taşıyorlar. Dolayısıyla çıplak elle dokunduğumuzda bu virüsü kolaylıkla alabiliyoruz” dedi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında erken tanı ve müdahalenin de önemine değinen Kader, “Özellikle geç gelen vakalarda ölüm gerçekleşebiliyor. Bizim bir vakamız vardı. Geç gelmiş ve tüm müdahalelere rağmen hasta ile ilgili sonuç alamadık. İlimizde toplam 2 adet ölüm vakası var. Bu vakaların artmaması için erken tanı, destek tedavisi ve korunma çok önemli. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesi önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

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