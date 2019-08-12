Bayrama özel bikinili pozunu paylaştı takipçilerinden Aleyna Tilki'ye uyarı geldi
Sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlar yapmaya devam eden 18 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, 'bayrama özel' bikinili pozuyla takipçilerinin tepkisini çekti.
Geçtiğimiz günlerde kalçasına estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme bomba gibi oturan Aleyna Tilki, takipçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Ancak Tilki'nin, bayram mesajını bikinili fotoğrafını paylaşarak vermesi eleştirilere neden oldu.
Yaklaşık 2.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde çekindiği bikinili pozlarını paylaşan Aleyna Tilki, "Kalbinizi çocuk tutun. Gülüşünüz ve kalbiniz hep gerçek kalsın ve koşulsuz sevmeye koşullanın." dedi.
Bayrama özel foto: Takipçilerinin Kurban Bayramı'nı da kutlayan genç şarkıcı, "Bayrama özel gülümseyen foto attım,normalde yapmam. Mutlu günler" notunu paylaştı.
Mübarek günde ayıp: Ancak takipçilerinden Aleyna Tilki'ye tepkiler gecikmedi. Bir takipçisi, "Bari giyinmiş gülümseyen resim koy bu mübarek günde, ayıp bence, zaten hep bikinilerlesiniz" yorumunu yaptı.