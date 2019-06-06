Bayram yoğunluğu! Plajlar doldu taştı

Mermerli Plajı işletmecisi Ercan Gedik, 9 günlük bayram tatiline gelen turistler sayesinde plajın hareketli geçtiğini söyledi. Gedik, "Daha çok yerli turist hareketinin çok olduğu bir dönem geçiriyoruz. Yoğun kalabalık var. Bir aksilik olmadığı takdirde sezonun iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.