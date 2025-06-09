Bayram tatilinden dönen sürücüler, akıcı yoğunluk oluşturuyor
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.
Kurban Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı.
Dönüş trafiği nedeniyle D-100 kara yolunun Mengen - Yeniçağa kavşağı ile Anadolu Otoyolu bağlantı noktasında akıcı yoğunluk devam ediyor.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de bayram tatilinin ardından dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.
Dönüşte İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih edenler, Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak İstanbul'a geçiyor. Otoyolun Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Hersek Gişeleri'nde çok sayıda gişenin dönüşe ayrılması sayesinde sorunsuz şekilde geçebiliyor. Tatillerini İstanbul'da geçiren ve güney kentlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların da kullandığı köprünün her iki bölümünde Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri denetimlerini sürdürüyor.