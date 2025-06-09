Bayram tatilinden dönen sürücüler, akıcı yoğunluk oluşturuyor

Dönüşte İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih edenler, Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak İstanbul'a geçiyor. Otoyolun Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Hersek Gişeleri'nde çok sayıda gişenin dönüşe ayrılması sayesinde sorunsuz şekilde geçebiliyor. Tatillerini İstanbul'da geçiren ve güney kentlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların da kullandığı köprünün her iki bölümünde Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri denetimlerini sürdürüyor.