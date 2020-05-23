Bayram namazı saat kaçta? 2020 İl İl Bayram namazı saatleri

Bayram namazının saat kaçta kılınacağı araştırılıyor. Bu yıl koronavirüs önlemlerinden dolayı camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi sebebi ile evlerinde kalan vatandaşlar, bayram namazı saatinde duha namazını kılacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini yayınladı. Müslümanlar bu saatlerde ibadeti gerine getirecekler. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saati kaçta?