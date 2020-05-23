Bayram namazı saat kaçta? 2020 İl İl Bayram namazı saatleri
24 Nisan 2020 - 23 Mayıs 2020 Tarihleri arasında yaşanan Ramazan ayı bugün sona eriyor. Ramazan ayının hemen ardından başlayacak olan Ramazan Bayramı heyecanı yurdun dört bir yanında hissediliyor. Peki Bayram namazı saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi.
İstanbul bayram namazı saati: 06:13, Ankara bayram namazı saati: 06:00, İzmir bayram namazı saati: 06:26 oldu. İşte tüm illerin Ramazan Bayramı namazı saatleri
Bayram namazının saat kaçta kılınacağı araştırılıyor. Bu yıl koronavirüs önlemlerinden dolayı camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi sebebi ile evlerinde kalan vatandaşlar, bayram namazı saatinde duha namazını kılacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini yayınladı. Müslümanlar bu saatlerde ibadeti gerine getirecekler. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saati kaçta?
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İstanbul bayram namazı saati: 06:13:00
Ankara bayram namazı saati: 06:00:00
İzmir bayram namazı saati: 06:26:00
Adana bayram namazı saati: 05:57:00
Adıyaman bayram namazı saati: 05:43:00
Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06:12:00
Ağrı bayram namazı saati: 05:20:00
Amasya bayram namazı saati: 05:47:00