Bayram ikramiyesi için en net rakam! SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Henüz ortada net bir taslak bulunmadığını belirten Karakaş şunları kaydetti:

"Ancak kulislerde konuşulanlara göre belirleyici unsur ekonomi yönetimi olacak. Devlet hazinesinden yapılacak bir destekle, 17 milyon emekliye yüzde 25 artışla 5 bin lira bayram ikramiyesi öngörülüyor. "