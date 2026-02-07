Bayram ikramiyesi için en net rakam! SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı
Yeni maaşlarını alan milyonlarca emekli şimdi de bayram ikramiyesini bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Ankara'dan aldığı kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş bayram ikramiyesi konusunda da net rakam verdi.
Emeklileri ikramiye heyecanı sardı. Ramazan Bayramı öncesi, ikramiyelere artış yapılması gündemde. Şu an 4 bin lira olan bayram ikramiyesi ne kadar olacak merak ediliyor.Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.
Henüz ortada net bir taslak bulunmadığını belirten Karakaş şunları kaydetti:
"Ancak kulislerde konuşulanlara göre belirleyici unsur ekonomi yönetimi olacak. Devlet hazinesinden yapılacak bir destekle, 17 milyon emekliye yüzde 25 artışla 5 bin lira bayram ikramiyesi öngörülüyor. "
"Cumhurbaşkanının inisiyatifiyle bu rakamın 6 bin liraya çıkabileceği de konuşulanlar arasında"
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri
Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar
Şehit yakınları ve gaziler
Güvenlik korucuları, terör mağduru siviller ve şampiyon sporcular
Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar