Bayram için en ucuz otobüs, uçak ve tren bilet fiyatları belli oldu! İstanbul, Antalya, Bodrum, Trabzon, Diyarbakır
RAMAZAN Bayramı dönemi uçak ve otobüs fiyatları belli oldu. Akaryakıttaki artış sonrası seyahat şirketleri geçen yıla göre fiyatları yüzde 50 ila 75 arasında artırdı. İstanbul'dan en yakın tatil beldesine gidiş için tek yön en ucuz tek yön bilet 350 lira oldu. İşte kalem kalem otobüs, uçak ve tren yolcu bilet ücretleri...
Ramazan Bayramı dönemi uçak ve otobüs fiyatları akaryakıttaki artış sonrası geçen yıla göre yüzde 50 ila 75 arasında artırdı. Yılın ilk tatilini, tatil bölgelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul’dan İzmir ve Antalya gibi tatil bölgelerine en uygun “tek yön” otobüs biletleri 350 liradan, uçak biletleri 600 liradan başlıyor. Anadolu’ya gidiş-dönüş biletleri Ankara için 700, Trabzon için 900 ve Diyarbakır için en az 1000 liradan satışa çıkıyor. Bakanlık ise, fiyatları daha uygun olan tren seferlerinin sayısının arttırılacağını açıkladı.
Antalya, Bodrum, İzmir otobüs ve uçak bilet fiyatları
Bayram tatillerinde en çok tercih edilen lokasyonlardan olan Antalya, Bodrum ve İzmir’e otobüs veya uçakla İstanbul’dan seyahat etmek için gidiş-dönüş en az 700 lira ödemek gerekiyor. Firmaların internet sitelerinde yer alan bilet fiyatlarına göre, İstanbul’dan İzmir’e gidiş-dönüş Otobüs Bileti 700 lira, Uçak Bileti 1.200 lira olarak belirlenmiş durumda.
Antalya için de yine gidiş-dönüş otobüs bileti en az 760 lirayken, uçak bileti 1.400 liraya satışa sunuluyor. Gerek konaklama gerek gerekse yeme-içme fiyatlarıyla el yakan Bodrum’a seyahat etmenin bedeli de diğer bölgelere kıyasla daha pahalı. Öyle ki, İstanbul’dan Bodrum’a gidiş-dönüş otobüs bileti en az 1000 liraya satılıyor. Bayram döneminde İstanbul’dan Bodrum’a uçakla gidiş-dönüşün bedeli ise 1.400 lira seviyesinde.
Ankara'ya otobüs bileti en az 700 lira!
Bayram tatilinde İstanbul’dan Ankara’ya seyahat edecek vatandaşların otobüs biletleri için gidiş-dönüş en az 700 lira ödemeleri gerekecek. Başkent’e bayramda uçakla seyahat edip döneceklerin ise 1000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu arada, Ankara’ya Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile tam bilet gidiş-dönüş ücreti 261 lira. Ancak sınırlı sayıda bilet olduğu için buradan bilet bulabilmek oldukça zor.