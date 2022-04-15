Bayram için en ucuz otobüs, uçak ve tren bilet fiyatları belli oldu! İstanbul, Antalya, Bodrum, Trabzon, Diyarbakır

Ramazan Bayramı dönemi uçak ve otobüs fiyatları akaryakıttaki artış sonrası geçen yıla göre yüzde 50 ila 75 arasında artırdı. Yılın ilk tatilini, tatil bölgelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul’dan İzmir ve Antalya gibi tatil bölgelerine en uygun “tek yön” otobüs biletleri 350 liradan, uçak biletleri 600 liradan başlıyor. Anadolu’ya gidiş-dönüş biletleri Ankara için 700, Trabzon için 900 ve Diyarbakır için en az 1000 liradan satışa çıkıyor. Bakanlık ise, fiyatları daha uygun olan tren seferlerinin sayısının arttırılacağını açıkladı.