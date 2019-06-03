Bayram çocuklarla güzel sayın Bakanım...

Yarın ümmet olduğumuzun, toplum olduğumuzun, aile olduğumuzun daha fazla farkına vardığımız Ramazan Bayramı’nı idrak edeceğiz.

Umarım bu bayram daha güzel başlangıçların habercisi olur. Bayramlar aile olduğumuzun en çok farkına vardığımız zaman dilimleri.

Yaşlıların hatırlandığı, çocukların sevindirildiği, akrabalar arası muhabbetlerin genişletildiği bir dönem.

Ama maalesef biz bu bayrama ailenin en önemli fertlerinden olan çocuklara yönelik istismar hadiselerinin gölgesinde giriyoruz.

Bir önceki yazıma da konu olan ve son zamanlarda maalesef gündemimizi meşgul eden çocuk istismarı haberleri vicdanlarımızdaki sızısını hala muhafaza ediyor. İnşallah bundan sonra bu tarz olayları yaşamak zorunda kalmayız.

Çocuklara yönelik olarak yaşadığımız istismar hadiseleri bir insan, bir yayıncı ve bir baba olarak beni çok rahatsız etmiş ve geçtiğimiz hafta kaleme aldığım yazımda Aile Bakanlığı’na sitem ederek bu konuda serzenişimi dile getirmiştim.

Yazının yayınlanmasından sonra Aile Bakanlığı’ndan arayan üst düzey yetkililer konu hakkında şahsıma bazı açıklamalarda bulundular.

Gerek Aile Bakanlığı’nın gerekse Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendinin konuyla hassas bir şekilde ilgilendiğini, konu hakkında Bakanlık ve sayın bakanın Twitter hesaplarında ve elektronik ortamda basın açıklamalarında bulunduklarını ifade ettiler.

Öncelikle incelik ve hassasiyet perspektifinde olaya/olaylara bîhaber olmadıklarını ve çalışmalar yaptıklarını dile getirmiş olmaları beni ziyadesiyle memnun etti. İlk ağızdan bu bilgileri öğrenmiş olmak ye’se düşmeye mâni tebrik ediyor teşekkür ediyorum.

Dile getirmiş olduğumuz serzenişlere yönelik arka planda ilmek ilmek çalışmalar yaptıklarını dile getirdiler.

Lakin ülkemiz öyle enteresan ve acip zaman ve süreçlerden geçiyor ki sessiz sedasız yapılan çalışmalar toplum üzerinde maalesef makes bulmuyor.

Çünkü toplum bütünüyle politize olmuş vaziyette yönlendirilen algı algoritmaları denkleminde düşüncelerini ve tavırlarını inşa ediyor.

Oysa ben böylesine hassas bir konuda gerek bakanlığın gerekse sayın bakanın daha dik ve daha gür bir duruş göstermelerini arzu ederdim. Konu sadece bir Twit ile ya da elektronik bir basın açıklaması ile geçiştirilemeyecek kadar hassas.

Ne de olsa söz konusu olan göz bebeğimiz olan ailemiz, çocuklarımız. Toplum olarak geleceğimiz söz konusu.

Konunun önemi ve hassasiyetine binaen yetkili kurum ve kişiler yapmış oldukları kapsamlı çalışmaları bizlerle buluşturmalı. Toplumun bütününe yönelik zeminin ve zamanın algoritması olan algı çalışmaları ile bilinçlendirmeliler.

Unutmayalım ki hamasi bir toplum haline dönüştürüldük.

Dolayısıyla gerçeklere gözlerimizi, kulaklarımızı kapadığımızdan dolayı gerçek dışı hangi enstantane ile meşgul edilirsek mizansene tav oluyoruz.

Mesela konu aileyi ilgilendirdiği için Aile Bakanlığı’nın bu konuda yaptığı veya yapmayı düşündüğü bir çalışma var mı çok merak ediyorum.

Geleceğimizin teminatı olan çocukları koruma altına almak için tecavüzcülere yönelik bir ceza artırımı konusunda Meclis’e bir kanun teklifi verilmesi düşünülüyor mu mesela, merak ediyorum.

Yine aynı şekilde toplumu bilinçlendirme amaçlı konunun uzmanları ile ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor veya yapılacak merak ediyorum.

Merak ettiğim daha birçok şey var ama gönül merak etmekten ziyade bir şeyler yapıldığını görmek, duymak, hissetmek istiyor.

Yetkili kurum ve şahısların konu hakkında önemli çalışmalar yaparak istismar olaylarının önüne geçtiğini bilmek istiyor.

Zaman, konuşmaktan daha ziyade icraat yapma zamanı. Eğer bir an önce bu konuda caydırıcı tedbirler ve önlemler alınmazsa yüreklerimiz daha çok yanar, bu böyle biline...

Ümmet olduğumuzun, toplum olduğumuzun, aile olduğumuzun daha fazla bilincine vardığımız bayram günlerimizden olan Ramazan Bayramı’nın bütün ümmete, topluma ve ailelere hayırlara vesile olması dilek ve temennilerimle bayramınızı kutluyorum...

facebook.com/msbeser

twitter.com/msbeser

instagram.com/msbeser