Bayraktar Akıncı TİHA'da müthiş özellikler 6 yapay zeka ile bakın neler yapacak!

Üç farklı motor opsiyonuyla görev yapabilecek

Bayraktar AKINCI TİHA, 2x220 HP, 2x450 HP ve 2x750 HP güce sahip üç farklı motor opsiyonuyla görev yapabilecek. Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.