Bayraktar Akıncı TİHA'da müthiş özellikler 6 yapay zeka ile bakın neler yapacak!
Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 5,5 ton kalkış ağırlığına ve 1.350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Taarruzi İnsansız Hava Aracı sistemi olarak dikkati çekiyor.
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde dün ilk uçuş testini gerçekleştirdi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda 1 saat 2 dakika havada kalan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, testi başarıyla tamamladı.
Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 5,5 ton kalkış ağırlığına ve 1.350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Taarruzi İnsansız Hava Aracı sistemi olarak dikkati çekiyor.
Üç farklı motor opsiyonuyla görev yapabilecek
Bayraktar AKINCI TİHA, 2x220 HP, 2x450 HP ve 2x750 HP güce sahip üç farklı motor opsiyonuyla görev yapabilecek. Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.
Gelişmiş yapay zeka bilgisayarı ile karar verme kabiliyeti bulunacak
Bünyesinde barındırdığı yüksek durumsal farkındalık sağlayan sensörler ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göklerdeki güç çarpanı olarak görev yapacak Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli 6 yapay zeka bilgisayarı ile sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip bulunacak.