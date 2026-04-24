Baykar'dan güzel haber! K2 Kamikaze İHA ve dolanan mühimmat Sivrisinek artık sahada

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından geliştirilen yeni nesil kamikaze İHA K2 ile dolanan mühimmat Sivrisinek, Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen demo faaliyetinde yapay zeka destekli sürü otonomisi, GNSS’ten bağımsız seyrüsefer, otomatik hedef tespiti ve taarruz kabiliyetlerini gösterdi.

K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat, kamuoyunun karşısına ilk kez, 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek SAHA 2026’da çıkacak.

Otonom sürü formasyonuyla uçtular

17 Nisan’da gerçekleştirilen demo faaliyeti, 5 adet K2 Kamikaze İHA’nın 5 dakika içerisinde yaptığı sıralı kalkışlarla başladı.

Havalanan platformlar, “sağ kademe”, “çizgi”, “V” ve “Turan” formasyonlarında devriye uçuşu icra etti.

Bu sürece, Baykar tarafından geliştirilen yeni bir platform olan 10 adet Sivrisinek dolanan mühimmat da dahil olarak K2 Kamikaze İHA’ların altında sürü oluşturdu. Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI TİHA ise sürü uçuşuna eşlik ederek operasyonu havadan görüntüledi.