Bayi Toplantısı'nın Namık'ı İbrahim Büyükak'dan kötü haber! Arkadaşlarını tek tek aradı
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan oyuncu İbrahim Büyükak'tan kötü haber geldi.
Son olarak Bayi Toplantısı filmiyle seyirci karşısına çıkan İbrahim Büyükak, filminin pandemi dönemine gelmesiyle istediği başarıyı elde edememişti. Salgın yüzünden gişede hüsrana uğrayan İbrahim Büyükak'tan bir kötü haber daha geldi.
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Ünlü komedyen İbrahim Büyükak'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
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Sağlık durumu iyi olan Büyükak'ın tedavisi evinde devam ediyor.
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Üç gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürüyor. Büyükak, testinin pozitif çıkmasından sonra, görüştüğü arkadaşlarını arayıp bilgi verdi.
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