Bayern'e veda edeceğini duyurmuştu! Müller için Süper Lig devi gözünü kararttı
Thomas Müller, sezon sonunda Bayern Münih'e veda edeceğini açıklamıştı. Süper Lig devinin, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcuya talip olduğu öne sürüldü.
Almanya ekibi Bayern Münih'in Alman futbolcusu Thomas Müller, sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
Müller, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Bayern Münih oyuncusu olarak geçirdiğim 25 yıl, bu yaz sona erecek. Benzersiz deneyimler, harika karşılaşmalar ve unutulmaz zaferlerle şekillenen inanılmaz bir yolculuktu.
Bu kariyeri sevgili kulübümle yaptığım için büyük minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Kulüp ve harika taraftarlarımızla özel bağımız her zaman kalacak. Gelecek haftalarda lig şampiyonluğunu Münih'e geri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hadi birlikte yapalım." ifadelerini kullanmıştı.
Yaşanan gelişmeler sonrasında Süper Lig devi Fenerbahçe'nin deneyimli yıldıza talip olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe’nin 35 yaşındaki hücum oyuncusuna 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği konuşuluyor.