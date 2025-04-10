Bayern'e veda edeceğini duyurmuştu! Müller için Süper Lig devi gözünü kararttı

Bu kariyeri sevgili kulübümle yaptığım için büyük minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Kulüp ve harika taraftarlarımızla özel bağımız her zaman kalacak. Gelecek haftalarda lig şampiyonluğunu Münih'e geri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hadi birlikte yapalım." ifadelerini kullanmıştı.