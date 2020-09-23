Bayburt'da tesadüfen bulunmuştu! Ziyaretçi akınına uğruyor
BAYBURT'ta tesadüf eseri bulunan yeraltı şehri ziyaretçi akınına uğruyor.
Bayburt'ta yerin 5 metre altındaki 3 bin yıllık Aydıntepe yer altı şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden ziyarete açılan Roma dönemine ait yer altı şehri, ilgi görüyor.
İlçede 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Aydıntepe yer altı şehrinin tamamının gün yüzüne çıkarılması için restorasyon projesi hazırlandı.
1996 yılında bir inşaat kazısı sırasında bulunan ve hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan kayaların oyulması ile yerin 5 metre altında, 2 metre yüksekliğinde 20 odası olduğu tespit edilen yer altı şehrinin, geçmişte sığınak olarak kullanıldığı sanılıyor.
Geçen yıl 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan yer altı şehrinin, bir ucunun Bayburt Kalesi, diğer ucunun ise 7,5 kilometre mesafedeki Kırzı köyüne kadar uzandığı tahmin ediliyor.