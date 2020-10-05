Bay Yanlış dizisinin Cansu’su Fatma Toptaş’a sevgilisi Gürkan Şef evlenme teklifi etti!
Bay Yanlış dizisinin final kararı vermesiyle birlikte Fatma Toptaş, sevgilisi Gürkan Şef’le tatile çıktı. Gürkan Topçu uzun zamandır beraber olduğu sevgilisine romantik bir evlenme teklifi etti.
FOX TV’nin yaz kuşağında seyircisiyle buluşmaya başlayan Baş Yanlış dizisi final yaptı. Dizinin beklenmedik erken final kararından sonra oyuncular tatil rotalarını çizmeye başladı. Çekimlerin sona ermesiyle beraber dizide Cansu karakterine hayat veren Fatma Toptaş soluğu sevgilisiyle Urla’da aldı.
Gürkan Topçu uzun zamandır beraber beraber olan güzel oyuncu Topçu ile romantik tatillerinde evlilik yolundaki ilk adımlarını attı. İkili mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sevenlerine duyurdu.
Gürkan Şef İle Mangal Keyfi programını sunan Gürkan Topçu sevgilisi Fatma Toptaş’a evlenme teklifi etti. Mum ışığı ve romantik bir yemekte edilen teklif sevilen oyuncuyu duygulandırdı.
Evlilik kararını Gürkan Şef sosyal medya hesabın yayınladığı fotoğrafla duyurdu. Oyuncu sevgilisiyle beraber bisiklet sürdükleri bir kareyi paylaşan ünlü şef fotoğrafa, “Aşk” notunu düştü.