Bavulunu toplayıp İstanbul'u terk etti Armağan Çağlayan'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
Popstar yarışması ile 2003 yılında ekranların yüzü olmayı başaran Armağan Çağlayan'ın, yıllardır yaşamını sürdürdüğü İstanbul'dan apar topar ayrılıp Ayvalık'a yerleştiği öğrenildi.
Milyonların televizyon yapımcısı ve sunucusu olarak tanıdığı Armağan Çağlayan, uzun süren sessizliğinin ardından yeniden gündeme geldi. Herkesin, sivri dili ve eleştirel tavrıyla tanıdığı Çağlayan, artık asıl mesleğini yapmak için üniformasını giydi.
İstanbul'dan ayrılma kararı alan Armağan Çağlayan, eğitimini aldığı mesleğine geri döndü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Çağlayan, yeniden avukatlık yapmak için kollarını sıvadı.
İstanbul'dan ayrılıp Ayvalık'a yerleştiği de öğrenilen Çağlayan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştı.
Stajdan sonra İstanbul'a yerleşmişti: Ünlü isim, aynı üniversitede İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı’nda ise doktora yapmıştı. Çağlayan, avukatlık stajını ise Kocaeli barosunda tamamladıktan sonra avukatlığı bırakıp İstanbul’a gelmişti.