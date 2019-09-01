Batuhan Öner kimdir Masterchef Batuhan yaşı kaç ablası çok ünlü oyuncu

Masterchef Türkiye, TV ekranlarında yepyeni bölümleri ve birbirinden iddialı 14 yarışmacısı ile hızlı başladı. Başarılı 3 jüri tarafından seçilen yarışmacılardan biri de Batuhan Öner oldu. Peki Mehmet Şef'in lezzetine dayanamayıp tabağını aldığı Batuhan Öner kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Batuhan Öner'in sevgilisi var mı?