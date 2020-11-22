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Batuhan Karadeniz'den survivor'a katılacak mısın? sorusuna dikkat çeken yanıt

Survivor'a katılacağı iddia edilen futbolcu Batuhan Karadeniz, "Yaşım henüz çok genç. Survivor için henüz erken olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra birçok takımda forma giyen ve şu sıralar Hekimoğlu Trabzon için ter döken Batuhan Karadeniz, kariyer planı ve geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Karadeniz, "survivor'a katılacak mısın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayatımız Survivor olmuş. Pandemi sürecinden dolayı gerçekten Survivor'a gidilebilir. Bitmeyecek gibi devam eden bir süreç. Tedirginiz. Çocuğum var. Çok dikkatli hareket etmeye çalışıyoruz. Yaşım henüz çok genç. Survivor için henüz erken olduğunu düşünüyorum.

''Ben daha çok medya sektöründe yer almak istiyorum''
Hayatımda daha futbol odaklı çok daha önemli planlarım var. Süper Lig'de yeniden forma giymek gibi bir hayalim var. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmak gibi bir düşüncem yok. Ben daha çok medya sektöründe yer almak istiyorum.

''Sivri tavırlarımızla tepki aldık''
Televizyon yorumculuğu gibi. Hayat karşımıza ilerleyen dönemde neler çıkarır bilmiyorum. Geçmişte çok renkli röportajlar verdim. Sivri tavırlarımızla tepki de aldık. Bu da ister istemez kariyerimize etki etmiştir diye düşünüyorum."

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