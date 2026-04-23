Battal İlgezdi Ataşehir Belediyesi'ne operasyonla ilgili iddialara sert çıktı: Bunu bize yakıştıranları kınıyoruz

Önceki dönem Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunun arkasında kendisinin olduğu iddiasına sert çıktı. Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan İlgezdi, "Hiçbir arkadaşımızı hiçbir belediye başkanlığı koltuğu için şikayet edecek kadar aşağılık bir adam değiliz. Bunu bize yakıştıranları kınıyoruz.” dedi.

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Onursal Adıgüzel’in ifadesinde CHP’li Battal İlgezdi’nin yeğenini suçlaması ise dikkat çekti. Adıgüzel, "Özkan K., benden önceki Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi'nin yeğenidir. Ataşehirde bir inşaat yaptığını şimdi öğrendim. Dayısının yerine benim gelmemden doyalı bana husumet güdüyor olabilir. Kendisinden kesinlikle bir talebim olmamıştır.” dedi.

Önceki dönem Ataşehir Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi, soruşturma hakkındaki iddialar ve kendisine CHP’liler tarafından yöneltilen suçlamalar üzerine tv100 yorumcusu gazeteci Barış Yarkadaş’a konuştu.

Gazeteci Barış Yarkadaş Battal İlgezdi ile konuşmasını şu ifadelerle aktardı:

"KIZININ YÜZÜNE NASIL BAKARIM?"

Bu sabah Battal İlgezdi beni aradı. Ben kendisini 1994 yılından beri tanıyorum. Siyaseten birlikte olduğumuz dönemler de ayrı olduğumuz dönemler de oldu. Bana dedi ki bugün: “Arkadaş, beni bu konuyla ilişkilendirmek şerefsizliktir. Ben Onursal kardeşime zarar verecek en küçük bir şey yapar mıyım? Onun kızının yüzüne nasıl bakarım? Onun kızı bizim ellerimizde büyüdü.” dedi.

“Niye tepki gösteriyorsun?” diye sordum. Dedi ki: “Sosyal medyayı açıyorum. ‘Kılıçdaroğlu, Battal İlgezdi ekibi bu operasyonu yaptırdı.’ deniyor. CHP’yi destekleyen medyayı açıyorum: ‘Battal İlgezdi yaptırdı.’ deniyor. Bizim bu konuyla ne ilgimiz var?” dedi.

İlk kez konuşuyor. Battal İlgezdi dedi ki:

"EN KÜÇÜK BİR ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMEM"

Bu akşam yayının olduğunu bildiğim için seninle konuşmak istedim. Onursal benim kardeşim gibidir. Onursal ile kurultay sürecinde yollarımız ayrılmış olsa bile onun en küçük bir zarar görmesini istemem. Ki zaman zaman kendisine bazı konularda yol gösterici konuşmalarım da olmuştur.

"YEĞENİM İŞİN SORUMLUSUYMUŞ GİBİ LANSE EDİLDİ"

Onursal’a yönelik soruşturma basına da yansıdığı gibi bir hastanenin imar iskan sorunları ile ilgilidir. Ne ilginçtir ki konu getirilip bize bağlandı. Ve benim yeğenim bu işin sorumlusuymuş gibi lanse edildi. Oysa ki konu şu: Benim yeğenimin çalıştığı şirketin belediyeye yaptığı bir bağış var.

"İSMİ GEÇTİĞİ İÇİN İFADEYE ÇAĞRILDI"

Yeğenim bir inşaat şirketinin sorumlu müdürü ve bu yüzden savcılık Onursal Adıgüzel’in ekibini dinlerken yeğenimin ismi de geçtiği için yeğenimi ifadeye çağırdı.

"RÜŞVET İSTEMEDİLER, BAĞIŞ YAPTIM"

Yeğenime şunu soruyorlar: ‘Siz Ataşehir Belediyesi mevcut yönetimiyle iş yapıyorsunuz, onlara rüşvet verdiniz mi?’ Cevap şu: ‘Ben Ataşehir Belediyesi’ne herhangi bir rüşvet vermedim. Benden rüşvet de istemediler. Biz iş yapıyorduk. Bizden bağış istediler. Ben resmi bağış olarak telefon aldım. Bir de çöp konteyneri alınmasını istediler ilçede. Bunun için de çöp konteyneri satan bir şirkete para yatırdım. Resmi olarak belediyeye bağış yaptım.’

"ONURSAL İLE İHTİLAFIM YOK"

Bu gerçeği yazmak yerine sırf eski siyasetçileri nasıl döveriz, bunun üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’nu nasıl itibarsızlaştırırız diye konuyu buraya getirdiler. Benim Onursal ile bir ihtilafım yok.

BATTAL İLGEZDİ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA

Barış Yarkadaş programın devamında Battal İlgezdi’den konu hakkında gelen yeni açıklamayı şu ifadelerle aktardı:

Battal İlgezdi de bizim programımızı izliyor. Bir mesaj yazmış. Yayındaki bütün arkadaşlara selamlarını iletmiş. Diyor ki:

"BUNU BİZE YAKIŞTIRANLARI KINIYORUZ!"

“Sabah konuştuklarımızı çok güzel anlattın ama bir kez daha şunu söylemek istiyorum: Ben adı geçen arsayı orası henüz Ataşehir sınırlarında değilken ve belediye başkanı olmadan önce aldım. Etik olmadığı için kendi dönemimde inşaatı başlattırmadım. Parti içerisindeki arkadaşlarımızla farklı düşünebiliriz ama asla hiç kimse düşmanımız değildir. Hiçbir arkadaşımızı hiçbir belediye başkanlığı koltuğu için şikayet edecek kadar aşağılık bir adam değiliz. Bunu bize yakıştıranları kınıyoruz.”