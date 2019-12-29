Batman'da yıllardır adak adadıkları Abuzer Gaffari Türbesi boş çıktı! Köylüler inanmadı

Köylüler inanmak istemiyor ve şaşkın

Çayüstü Köyü Muhtarı Mesut Ekinci, köylülerin bu duruma inanmak istemediğini söyledi. Muhtar Ekinci, 100 yıldır bu türbenin ziyaret edildiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Batman'ın hemen hemen tüm köylerinden baharın başlangıcıyla birlikte ziyaret için köylüler türbeye gelip, yüzlerce kurban keserlerdi. O şenlikler görülmeye değerdi. Köylüler, Dicle kıyısındaki bu ziyaretin etrafını kutsal görürlerdi. Herkes hoşgörü içinde ibadetini yapar, ayrılırdı.