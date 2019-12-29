Batman'da yıllardır adak adadıkları Abuzer Gaffari Türbesi boş çıktı! Köylüler inanmadı
BATMAN merkeze bağlı Çayüstü köyünde, yaklaşık yüz yıldır 'Abuzer Gaffari Türbesi' olarak bilinen, köylülerin gelip adak adadığı yapıda gerçekleştirilen kazılarda türbe boş çıktı köylüler inanamadı.
Çayüstü köyünde bulunan Serkevir Vadisi'nde, sahabe olduğu bilinen Abuzer Gaffari'nin türbesinin, Ilısu Barajı projesinde su altında kalacağından dolayı köy sakinlerce taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu.
Aynı zamanda il kültür envanteri olan türbenin taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Türbenin taşınması için 2 gün süren kazı çalışmasında kalıntı bulunmaması şaşkınlık yarattı.
Köylüler inanmak istemiyor ve şaşkın
Çayüstü Köyü Muhtarı Mesut Ekinci, köylülerin bu duruma inanmak istemediğini söyledi. Muhtar Ekinci, 100 yıldır bu türbenin ziyaret edildiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Batman'ın hemen hemen tüm köylerinden baharın başlangıcıyla birlikte ziyaret için köylüler türbeye gelip, yüzlerce kurban keserlerdi. O şenlikler görülmeye değerdi. Köylüler, Dicle kıyısındaki bu ziyaretin etrafını kutsal görürlerdi. Herkes hoşgörü içinde ibadetini yapar, ayrılırdı.
Def eşliğinde şenlikler yapılırdı. Köylüler bir süre önce bana müracaat edip, türbenin daha yüksek yere çıkmasını istedi. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne türbenin taşınması için başvuruda bulunduk.