Batman'da tarihi hamam çöplüğe dönüştü! Mahalleli isyan etti

Çamaşır yıkanıyordu: Dokusunda, kesme taş, moloz taş ve Horosan harcı bulunan tarihi hamamın doğu kısmında da günümüzde hala akan bir kaynak su mevcut. 20-25 yıl öncesine kadar da tüm mahalle sakinleri çamaşır yıkama ve banyo ihtiyaçlarını bu tarihi hamamda gerçekleştiriyordu.