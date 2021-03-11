Batman'da sokakların kaderini de duvarların renklerini de değiştiren kadınlar
BATMAN’ın en eski mahallerinden biri olan Kısmet Mahallesi'nin kaderi Yıldız Tüzer ve arkadaşlarının fırça darbeleriyle renklendi. Uyuşturucu satılan sokaklar şimdi kadınların işlediği resimlerle rengarenk.
Batman’ın en eski mahallerinden biri olan Kısmet Mahallesi, dar sokakları size Diyarbakır’ın Bağlar Mahallesi’ni anımsatırken mahallenin eski oluşundan ve geçmişten günümüze belediye yönetimlerinin ise yeterli hizmet vermedi. Cadde ve sokaklarının yanı sıra alt yapısı da eskiyen mahalle kentin en yoksul mahallerinden biri aynı zamanda. Uyuşturucunun rahatlıkla sokak aralarında satılması ve çevrede bulunan metruk yapılar nedeni ile dahi kimi zaman gündüzleri gezerken içinizi ürpertecek bir mahalleydi. Taki, 37 yaşındaki Yıldız Tüzer, çocukluk hayali olan resim tutkusunu rutubet kokulu dar sokakları renk cümbüşüne çevirene kadar…
KısaDalga'da yayımlanan Metin Yoksu imzalı habere göre; Halk Eğitim Merkezi’nde uzun bir dönemdir kuaför eğitmenliği yapan Yıldız, çocukluğunda resme ilgi duymuş fakat imkanlar nedeni ile resimle yeterince ilgilenememiş. Pandeminin yurt genelinde yayılması ile birlikte işe de gidemeyen Yıldız, pandemiyi ise fırsata çevirmek istemiş. İlk iş aldığı ilk fırça ve boyalar ile kendi evinin küçük avlusunu boyamaya ardından ise sokak duvarını boyamış.
Çocukların ise evinin önünde sek sek oynaması için ise güzel bir desen çizerek alışagelmiş bir görüntünün dışına çıkmayı hedeflediğini söylüyor. Pandemi’nin ilk aylarının ardından sokak yasakları sona erip “1 Haziran normalleşme” süreci ile birlikte ise Batman’da vaka sayıları artmaya başlayınca ise mahalle sakinlerinin de desteği ile çocukları yanına alan Yıldız Tüzer, Kısmet Mahallesi’nin 8’inci Sokak’ını boyamaya başladı.
Mahallede uyuşturucu içenlerin ve satanların son yıllarda arttığını bilen mahalle sakinleri ise çocuklarını korumak ve kollamak amacıyla ve kötü alışkanlıkların edinilmemesi amacıyla da Yıldız’a desteklerini artırdı. Kısa sürede pandemiye karşı farkındalık yaratmak için çeşitli imgeler ve çocukların seveceği ikonlar duvarları süslemeye başladı.