Batman'da otogarda vahşice öldürülen gencin babası konuştu! Barışı bekleyemediler
BATMAN otogarında kan davalıları tarafından vahşi şekilde öldürülen Suat Yüksekbağ'ın (20) babası Nuri Yüksekbağ, "Barışı beklemediler" dedi.
Batman otogarında 28 Ağustos günü, 2 kan davalısı tarafından bıçaklanarak öldürülen Suat Yüksekbağ'ın Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan babası Nuri Yüksekbağ, 6 çocuğundan biri olan Suat'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Yüksekbağ kan davalı oldukları aileyle geçen yıl aralarında husumet oluştuğunu söyleyerek aradaki husumeti sonlandırmak için 100 lira para talebinde bulunduğunu anlattı. 50 bin liraya ödediklerini, kalan 50 bin lirayı da ödemek için mevsimlik işçi olarak ailece Kütahya'ya çalışmaya gittiklerini belirtti.
Oğlu Suat’ın Kütahya'ya yanlarına gelmek için otogara gittiğini aktaran Yüksekbağ, “Oğlum Suat, henüz yeni askerden gelmişti. Kendisi bana yardım etmek için Kütahya’ya gelmek istedi. Ben de gelebilirsin dedim. Gelirken başımıza bu olay geldi. Daha önce bu aileye 50 bin lira verdik. Kendilerine 50 bin lira daha verecektim ve onun için çalışıyordum. Ancak barışı beklemediler ve oğlumu tüm dünyanın gözü önünde vahşice öldürdüler." dedi.
Acılı baba bunun bir vahşet olduğunu belirterek "bunlar insan değil, çalışıp ödeyeceğimi kendilerine defalarca söyledim. 25 bin lirasını toplamıştım bile, beklemediler. Ben açığa alınan polislerden de şikayetçiyim. Benim ve ailemin psikolojisi bozuldu. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Bu bir vahşettir. Oğluma 45 dakika müdahale edilmiyor" dedi.
Ne olmuştu?
Olay, Batman'da, şehirlerarası otobüs terminalinde 28 Ağustos'ta meydana geldi. Bir süre önce askerden terhis olan Suat Yüksekbağ, yaşadığı Siirt'in Baykan ilçesinden, Batman'da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete geldi. Babasıyla hasret gideren genç, Baykan'a dönmek için geldiği otogarda R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin bıçaklı- sopalı saldırısına uğradı. Yüksekbağ, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan kardeşler, ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekledikleri yaralıya kimseyi yaklaştırmadı.