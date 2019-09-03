Batman'da otogarda vahşice öldürülen gencin babası konuştu! Barışı bekleyemediler

Oğlu Suat’ın Kütahya'ya yanlarına gelmek için otogara gittiğini aktaran Yüksekbağ, “Oğlum Suat, henüz yeni askerden gelmişti. Kendisi bana yardım etmek için Kütahya’ya gelmek istedi. Ben de gelebilirsin dedim. Gelirken başımıza bu olay geldi. Daha önce bu aileye 50 bin lira verdik. Kendilerine 50 bin lira daha verecektim ve onun için çalışıyordum. Ancak barışı beklemediler ve oğlumu tüm dünyanın gözü önünde vahşice öldürdüler." dedi.