Batman'da hayat durdu! Aşiret düğününde servet toplandı

Düğüne katılan Jirki aşireti lideri Cemil Öter, gelenek ve göreneklerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Düğünlerimizde bağışın rakamı olmaz. Herkes kendi bütçesine göre katkı amaçlı nakdi ya da takı takabiliyor. Gönülden gelen bu katkı da amaç genç çiftimize destek olmaktır. Gelenek ve göreneklerimizi Türkiye'nin dört bir yanında sürdürüyoruz" dedi.