Batman'da başından vurulan kadının beyin ölümü gerçekleşti
BATMAN'da bankacı Cemile Aydın (38) otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastanede kaldırılan Aydın'ın beyin ölümü gerçekleşti.
BATMAN'da, önceki gece otomobilinde başından tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı bulunan bankacı Cemile Aydın'ın (38), tedaviye alındığı Batman Bölge Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşti.
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Cemile Aydın'ın 72 EP 155 plakalı otomobilinde yapılan aramada, tabanca ile kendisinin yazdığı sanılan, "Hakkınızı helal edin" notunun bulunduğu belirtildi.
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Bankada 10 yıldır çalıştığı ve 2 hafta önce izne ayrıldığı öğrenilen Cemile A.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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Olayın geçmişi
Özel bir bankada çalışan 38 yaşındaki Cemile Aydın, Batman-Kozluk karayolu 15. kilometrede, 72 EP 155 plakalı otomobilde başından vurulmuş halde bulunmuştu.
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