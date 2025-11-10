BIST 10.925
Batman’da alacak kavgası can aldı: 2 ölü, 3 yaralı

Batman’ın Bahçelievler Mahallesi'nde alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı; ancak Murat İ. (28) ile Salih İ. (23) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Batman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir iş yerinde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahla yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan Murat İ. (28) ile Salih İ. (23) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2’si ağır 3 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Polis ekipleri kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

