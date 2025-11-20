Batman'da 3 bin yıllık ballı ekmek tarifi yeniden uygulandı
Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksekokulu akademisyenleri, geçmişte pişirilen yemeklerin izini sürerken ulaştıkları yaklaşık 3 bin yıllık ballı arpa ekmeğini yaptı
Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlileri İlker Aksoy, Hüseyin Gül, Erşad Tan, Seren Kavas ve Esra Yıldırım, geçmişte yapılan yemeklerin izini sürdükleri sırada yazılı kaynaklarda yaklaşık 3 bin yıllık ballı arpa ekmeğinin tarifine ulaştı.
Akademisyenlerce, Mezopotamya'daki uygarlıkların yanı sıra Antik Roma ve Yunan döneminde pişirildiği belirlenen ekmeği aslına uygun pişirmek için çalışma yürütüldü.
Öğretim görevlisi İlker Aksoy öncülüğünde arpa unu, bal ve tuz kullanılarak hazırlanan ekmek hamuru, birçok denemenin ardından kıvamı tutturularak Hasankeyf Meslek Yüksekokulu mutfağında pişirildi.
Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri̇ Bölümünde öğretim görevlisi İlker Aksoy, AA muhabirine, yerel yemekleri ve eski tarifleri araştırdıklarını söyledi.