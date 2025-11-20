BIST 10.928
Batman'da 3 bin yıllık ballı ekmek tarifi yeniden uygulandı

Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksekokulu akademisyenleri, geçmişte pişirilen yemeklerin izini sürerken ulaştıkları yaklaşık 3 bin yıllık ballı arpa ekmeğini yaptı

Batman'da 3 bin yıllık ballı ekmek tarifi yeniden uygulandı - Resim: 1

Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlileri İlker Aksoy, Hüseyin Gül, Erşad Tan, Seren Kavas ve Esra Yıldırım, geçmişte yapılan yemeklerin izini sürdükleri sırada yazılı kaynaklarda yaklaşık 3 bin yıllık ballı arpa ekmeğinin tarifine ulaştı.

Batman'da 3 bin yıllık ballı ekmek tarifi yeniden uygulandı - Resim: 2

Akademisyenlerce, Mezopotamya'daki uygarlıkların yanı sıra Antik Roma ve Yunan döneminde pişirildiği belirlenen ekmeği aslına uygun pişirmek için çalışma yürütüldü.

Batman'da 3 bin yıllık ballı ekmek tarifi yeniden uygulandı - Resim: 3

Öğretim görevlisi İlker Aksoy öncülüğünde arpa unu, bal ve tuz kullanılarak hazırlanan ekmek hamuru, birçok denemenin ardından kıvamı tutturularak Hasankeyf Meslek Yüksekokulu mutfağında pişirildi.

Batman'da 3 bin yıllık ballı ekmek tarifi yeniden uygulandı - Resim: 4

Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri̇ Bölümünde öğretim görevlisi İlker Aksoy, AA muhabirine, yerel yemekleri ve eski tarifleri araştırdıklarını söyledi.

