Batman'da 10 gün önce başladı sürekli hapşırıyor! Herkes Yağmur için seferber

Saniyede bir hapşırıyor: Mehmet Çaprak kızının neredeyse saniyede bir hapşırdığını ifade ederek, "Ne yemek yiyebiliyor ne de su içebiliyor. 10 gündür tedavi için birçok hastaneye gittim. Çok şükür özel hastane tedaviyi ücretsiz üstlendi. Tedavisi için Batman ve Diyarbakır’a gittik ama bir sonuç alamadık" diye konuştu.