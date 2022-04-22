Batman ve Diyarbakır'da operasyonlar başlatıldı! Terör örgütü ülke gündeminden silinecek
İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır'da bin 735 personelin katılımıyla eş zamanlı Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 operasyonları başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Batman'da Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan, Diyarbakır'da Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan operasyonu başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Eren Abluka-3 operasyonunda 84 timde 1053, Eren Abluka-4 operasyonunda ise 128 timde 1735 jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusunun görev aldığı belirtildi.
Operasyonların ilk gününde Diyarbakır'daki Yaylak bölgesinde patlayıcı yapımında kullanılan bir ton amonyum nitrat, bir aydınlatma havan mühimmatı, bir K413 el bombası, çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü bildirildi.