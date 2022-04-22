Batman ve Diyarbakır'da operasyonlar başlatıldı! Terör örgütü ülke gündeminden silinecek

Operasyonların ilk gününde Diyarbakır'daki Yaylak bölgesinde patlayıcı yapımında kullanılan bir ton amonyum nitrat, bir aydınlatma havan mühimmatı, bir K413 el bombası, çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü bildirildi.