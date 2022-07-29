Batman geri dönüyor! Jason Momoa Ben Affleck'le paylaşım yaptı, sevindiren haberi verdi!
Jason Mamoa Batman hayranları için sevindirici haberi verdi. Hollywood yıldızı Aquaman 2'nin çekimlerinde Ben Affleck'in Batman olarak geri döneceğini açıkladı.
Jason Momoa geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla DC hayranlarını heyecanlandırdı. Ben Affleck'in yaklaşmakta olan Aquaman 2 ve Lost Kingdom'da Bruce Wayne yani Batman olarak geri döneceğini açıkladı.
Batman kostümünü birkaç defa giyen ve pek çok DC hayranını kendine hayran bırakmayı başaran Ben Affleck, uzun zamandır yarasa kostümünü bir kenarda bırakmıştı.
Ancak anlaşılan ünlü oyuncu yeniden Batman olarak beyaz perdede görünmeye hazırlanıyor. Ben Affleck’in Batman olacağına dair bilgi ise Aquaman yıldızı Jason Momoa’dan geldi.
İnstagram hesabından Ben Affleck ile olan fotoğrafını paylaşan Jason Mamao paylaşımına "Bruce ve Arthur yeniden bir arada. Seni seviyorum ve özlüyorum. AQUAMAN 2'deki tüm harika şeyleri sette yakaladım" yazdı.