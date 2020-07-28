Batıda fırtına, doğuda sağanak etkili olacak! İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji, 28 Temmuz hava durumu raporu yayınlandı. Marmara’nın güneyi ve Ege’de fırtına, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de ise yağmurun etkili olması bekleniyor.
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarda durum
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli ve yer yer kısa süreli olarak fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.