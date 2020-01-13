Batı Medeniyetinin şerrinden Allah’a sığınırım….

Tarihi kan ve gözyaşı ile dolu olan Batı Medeniyeti, bugünlerde yeni bir vahşete daha imza atıyor.

Ama bu sefer ki vahşet diğerlerinden biraz farklı.

Vahşetin hedefinde bu sefer develer var.

Bugünlerde sosyal medyada ellerinde silahlarla vurdukları develerin başında poz veren insan fotoğraflarında büyük bir artış yaşanıyor.

Bunun sebebi Avustralya’nın ülkenin su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle on bin deveyi öldürmesi kararı yatıyor.

Develerin kesilerek fakir Afrika ülkelerine gönderilmesi tekliflerini reddeden Avustralyalılar, deve katliamına başladılar maalesef.

Sadece katliamla kalsalar yine de iyi.

Vurdukları develerin başında poz vermeleri insan aklının alabileceği neviden bir davranış değil.

Oysa ki aynı Avustralya daha birkaç gün öncesine kadar yangınlarla boğuşuyordu.

Hayvan kurtarma seferberliğine soyunan Avustralyalılar ile deve katliamına girişen Avustralyalıların aynı insanlar olduğuna inanabilmek gerçekten çok güç.

Aslında Batı Medeniyetinin insanı doğal kaynaklar için katliam yapmaya alışkın.

Yirminci yüzyılda yaşanan bütün savaşların ve çatışmaların temelinde Batı’nın o doymak bilmez tüketim iştahı yatıyor.

Özellikle petrol ve enerji söz konusu olduğunda gözünü kan bürüyen Batı ne kadın ne çocuk ne de ihtiyar dinlemiyor.

Bir bomba ile bazen bir aileyi, bazen bir mahalleyi, bezen de bir şehri yok edebiliyor.

Batı sadece yeraltı ve yerüstü kaynaklarını değil aynı zamanda insan kaynaklarını da sömürüyor.

Halkı bir taraftan köleleştirirken bir taraftan soykırıma varan katliamlar yaptı.

Öyle ki gözü doymak bilmeyen Batı Medeniyeti, koskoca bir kıtanın milyonlarca ferdini soykırıma uğratmaktan çekinmedi.

Bugün ne İnka, ne Maya ne de Kızılderili medeniyetinin insanlarından eser kalmadı.

Hakeza Afrika da Batı Medeniyetinin şerrinden nasibini aldı.

Bütün yeraltı ve yerüstü zenginliklerini çalıp Avrupa’ya götüren Batı Medeniyeti arkasında kan ve gözyaşından başka bir şey bırakmadı. Bugün refah içinde yüzen Avrupalılar hala tarumar ettikleri ülkelerin insanları ile yüzleşmekten kaçıyorlar.

Batı Medeniyetinin kan ve gözyaşı ile yoğrulmuş geçmişine baktığımızda “Batı Medeniyetinin şerrinden Allah’a sığınırım” demekten alıkoyamıyor insan kendini.

Oysa içimizdeki bir takım insanlar bakıp da görmesini beceremeyenler hala Batı’ya övgüler dizmekle meşguller.

Ne diyelim, Allah, onlara akıl fikir versin.

Lakin Avustralya tarafından yapılan deve katliamının bardağı taşıran son damla olacağını düşünüyorum.

İnsan ne zaman o kirli elini Allah’ın mükemmel şekilde yaratmış olduğu sisteme soksa mutlaka bir şeyleri bozuyor.

Su kaynaklarını tükettikleri gerekçesiyle deve katliamı yapan Avustralya’nın bir damla suya hasret kalacağı günlere hızla koştuğunu düşünüyorum…

İnşallah yapılan bu katliam, Batı Medeniyetine övgüler dizen bir takım insanların gözünün açılmasına vesile olur.

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