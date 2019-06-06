Batı Karadeniz sahilleri güneyi aratmadı! İlçenin nüfusu 5 katlandı

Sezon başlangıcının bayram tatiline denk geldiğini ve bayram sonrasında da bu yoğunluğu beklediklerini vurgulayan Yemenici, "Geçen yıl sezonu 30 Haziran'da açmıştık fakat bu yıl havaların güzel gitmesi nedeniyle erken sezon açılışı oldu. Sezon çok iyi gidiyor ve umuyoruz bundan sonra da bu şekilde devam eder." dedi.