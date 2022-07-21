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BATE Borisov Konyaspor (CANLI YAYIN)

BATE Borisov Konyaspor (CANLI YAYIN)

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Belarus temsilcisi BATE Borisov'la karşı karşıya geliyor. İlhan Palut ve öğrencileri rövanş öncesi avantajlı skoru elde etmek için sahaya çıkıyor. Mücadelenin canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde...

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BATE BORİSOV KONYASPOR CANLI

BATE BORİSOV 0-0 KONYASPOR

(MAÇTA İLK YARI)

BATE Borisov-Konyaspor 11'ler:

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Malkevich, Vasilevich, Milic, Gromyko

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi

BATE Borisov- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak BATE Borisov-Konyaspor maçını Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yönetecek. Karşılaşmada Correia'nin yardımcılıklarını Pedro Ribeiro ve Paulo Bras üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Joao Antonio Ferreira Gonçalves olacak. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Konyaspor , BATE Borisov'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Koper - Vaduz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda, rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos'ta MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

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