Başvuranı kapıyorlar! En fazla açık iş ilanı olan 10 meslek İŞKUR açıkladı
İŞKUR, en fazla açık iş ilanının olduğu 10 mesleği açıkladı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş, imalat sanayi sektöründe yer aldı. İşte o 10 meslek...
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verilerine göre; Türkiye'de açık iş sayısı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşüşle 154 bin 619 oldu.
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2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise açık iş sayısı yüzde 41,3 artışla 1 milyon 329 bin 398 olarak belirlendi.
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Açık işlerin 98,5’i özel sektörden alınırken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (547.088 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı.
İşte İŞKUR verilerine göre en fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek...
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10.
Meslek: Şoför-Yük Taşıma
Açık iş sayısı: 1.013
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